2023/05/02 | 15:30 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: PyeI0HqR_SY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الباحثة الاقتصادية سلام سميسم: العجز في موازنة 2023 يقد بـ 63 ترليون دينار وهو أمر غير مبرر) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الباحثة الاقتصادية سلام سميسم: العجز في موازنة 2023 يقد بـ 63 ترليون دينار وهو أمر غير مبرر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).