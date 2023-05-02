مشهد يحبس الأنفاس..مصور يرصد بحيرة حمم بركانية مشتعلة بأنماط مذهلة في آيسلندا

2023/05/02 | 15:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مشهد يحبس الأنفاس، تمكن مصور من رصد تدفق بحيرة من حمم بركانية مشتعلة رسمت أنماطا وأشكالا فاتنة أثارت ذهول رواد موقع "إنستغرام".

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