2023/05/02 | 15:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس النواب يصوت على قانون تمليك أراض لمنتسبي وزارة النفط المركز الخبري الوطني.

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