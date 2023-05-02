بالصورة.. مواعيد جديدة في الأسبوع الـ27 من دوري الكرة الممتاز

2023/05/02 | 15:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، عن تعديل في مواعيد مباريات الأسبوع الـ27 من الدوري الممتاز.وقرر الاتحاد إقامة مباراة الديوانيّة والطلبة يوم السبت المقبل عند الساعة السابعة مساءً على ملعب النجف الدوليّ.وستقام مباراة النفط وأربيل يوم الأحد المقبل عند الساعة 4:30 عصراً على ملعب الساحر أحمد راضي.وادناه جدول المباريات بعد التعديل:

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مواعيد جديدة في الأسبوع الـ27 من دوري الكرة الممتاز أولاً على ايرث نيوز.

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