2023/05/02 | 15:51 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 2 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: توفي الثلاثاء، الخطاط ومصمم العملة العراقية عباس شاكر جودي المعروف...

ظهرت المقالة وفاة مصمم العملة العراقية عباس شاكر جودي عن عمر يناهز 74 عاماً أولاً على المسلة.

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