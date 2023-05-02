2023/05/02 | 15:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 28 دقيقة

مجلس النواب يعقد جلسته برئاسة الحلبوسي

منذ ساعة واحدة

مجلس الوزراء يعقد جلسته برئاسة السوداني

منذ ساعة واحدة

السوداني: أمام العراق وإيطاليا فرص كبيرة للتعاون بعدة مجالات

منذ ساعة واحدة

المندلاوي وبارزاني يتفقان على تعزيز آليات التنسيق والحوار بين المركز والإقليم بما يخدم مصلحة الشعب

منذ ساعة واحدة

رئيس الجمهورية يؤكد أهمية الإسراع في إقرار قانون الموازنة

منذ ساعتين

مجلس النواب يرجىء انعقاد جلسته لمدة نصف ساعة

منذ ساعتين

السوداني لزيدان: الحكومة ماضية باسترداد الأموال المنهوبة والمطلوبين قانونياً

منذ ساعتين

إيطاليا تؤكد حرصها على استمرار دعم العراق وتعميق أسس العلاقات الثنائية

منذ 3 ساعات

المرجع الاعلى السيستاني يحرم بيع وشراء الدراجات النارية المصادرة من الجهات الأمنية

منذ 4 ساعات

السوداني يصدر سلسلة قرارات لدعم العمال والمتقاعدين وكبار السن

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يؤجل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الناجيات الايزيديات) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يؤجل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الناجيات الايزيديات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).