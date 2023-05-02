بدء …. كتابة- سمير عبدالله الصائغ

2023/05/02 | 16:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سمير عبدالله الصائغ بدء ….كتابة جالسا في مقهى شاكيرا قرب جسر التنين في ليوبليانا متفكرا مفكرا ثم أعيد وضع أوراقي على طاولة.ً ً ً لكي أجل لكي أكتب أكتب،نعم لكن أكتب ماذا سطرا مثلا؟ ً ً ً ًإيما قهوة من فضلك، نعم أكتب قصيدة لكن أحتاج لفكرة أحتاج للمحة أحتاج لمسة حب […]

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