مونديال السيدات 2023: فيفا يهدد بتعتيم تلفزيوني في أوروبا

2023/05/02 | 16:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- © AFP السويسري جاني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، خلال حديثه في مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف، سويسرا في الاول من أيار/مايو 2023 جنيف (أ ف ب) – هدد السويسري جاني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بالتعتيم التلفزيوني على كأس العالم للسيدات الصيف المقبل في الدول الأوروبية الكبرى، ما لم […]

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