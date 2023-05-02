تركيا تعلن عن تطور جديد بشأن دخول مواطنيها إلى مصر

2023/05/02 | 16:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت تركيا، الثلاثاء، أن مواطنيها الراغبين في السفر إلى جمهورية مصر العربية، سيتمكنون من الحصول على تأشيرات الدخول في المعابر المصرية.

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