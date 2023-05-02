2023/05/02 | 16:35 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: O5PHRaJEd8o

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. في الذكرى السابعة والستين لتأسيسه.. رئيس الوزراء يبارك لتلفزيون العراق وملاكاته .. في نشرة الـ 4) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. في الذكرى السابعة والستين لتأسيسه.. رئيس الوزراء يبارك لتلفزيون العراق وملاكاته .. في نشرة الـ 4) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).