أسعار النفط تستمر في التراجع لليوم الثاني.. أهم الأسباب

2023/05/02 | 16:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

استمرت أسعار النفط الخام في تسجيل خسائر ملحوظة لليوم الثاني على التوالي، اليوم الثلاثاء؛ وسط تزايد المخاوف بشأن تباطؤ نمو الاقتصادي، بفعل استمرار البنوك المركزية في تشديد السياسة النقدية، وبخاصة مع احتمالية رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس باجتماع السياسة النقدية غدا، وهو ما سيضعف الطلب على النفط بالأسواق.

أسعار النفط الخام الآن

وعلى صعيد تعاملات اليوم، سجلت العقود الفورية لخام برنت انخفاضا بنسبة 0.59% ووصلت إلى 78.84 دولارا للبرميل، وفي الوقت ذاته، تراجعت العقود الفورية لخام غرب تكساس الأمريكي بنحو 0.78% وسجل نحو 75.16 دولارا للبرميل.

أهم الأسباب المؤثرة على تحركات النفط الخام

ولقد وجدت أسعار النفط الخام ضغوطا هبوطية خلال تعاملات اليوم، وسط تزايد المخاوف من احتمالية تعرض الاقتصاد الأمريكي لركود، في ظل استمرار تشديد الفيدرالي الأمريكي السياسة النقدية، حيث من المتوقع أن يرفع سعر الفائدة مرة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس باجتماع غدا، وهذا قد يؤدي لتزايد تباطؤ النمو الاقتصادي داخل الولايات المتحدة والتي تعتبر من كبار مستهلكي النفط الخام، وهو ما سيضعف الطلب على النفط الخام، ومن ثم سينعكس سلبا على أسعار النفط الخام.

وأيضا، نجد أن أسعار النفط الخام استمرت في الانخفاض بشكل ملحوظ خلال تداولات اليوم، بفعل المخاوف المنتشرة بشأن تفاقم الأزمة المصرفية، بالإضافة إلى الآثار الناجمة عن انهيار ثالث بنك أمريكي، والتي ستؤثر على الاقتصاد الأمريكي، مما سيضعف من الطلب على النفط الخام، وهذا سيدفع أسعار النفط الخام إلى للانخفاض خلال التعاملات.

ومن ناحية أخرى، وجدت أسعار النفط الخام بعض الدعم حال دون انهيارها خلال تداولات اليوم، بفضل توقعات صندوق النقد الدولي لاقتصاد الصين والتي تعد ثاني أكبر مستورد لخام النفط بالعالم، حيث رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد الصين بنسبة 5.2%، موضحا بأن إعادة فتح الاقتصاد الصيني سيكون محوريا بالنسبة للمنطقة الآسيوية، متوقعة بأن بتوسع اقتصاد آسيا بنسبة 4.6% هذا العام، مما يساهم بنحو 70% من النمو العالمي، وهذا رفع آمال المستثمرين بشأن احتمالية تعافي الطلب على النفط من قبل الصين، بما يدعم مستويات أسعار النفط الخام بالأسواق.

أسعار الطاقة الأخرى

وفيما يتعلق بأسعار الطاقة الأخرى بخلاف أسعار النفط ، فقد هبطت عقود البنزين خلال تعاملات اليوم بنسبة 0.46% ووصلت إلى 2.5387 دولارا للجالون.



وكذلك، سجلت عقود زيت التدفئة تراجعا بواقع 0.38% واستقرت قرب 2.3733 دولارا بينما، سجلت عقود الغاز الطبيعي ارتفاعا بنسبة 0.86% لتسجل نحو 2.338 دولارا لكل مليون وحدة حرارية.

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