2023/05/02 | 16:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أعلن سوق العراق للأوراق المالية، الثلاثاء، مؤشرات التداول باسهم الشركات المساهمة لشهر نيسان 2023.

وذكر المدير التنفيذي للسوق طه احمد عبد السلام في بيان إن السوق نظم (17) جلسة تداول باسهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة في السوق البالغ عددها (102) شركة مساهمة في شهر نيسان 2023.

ولم ينظم السوق جلسة التداول ليوم 13/4 لإعلانها عطلة رسمية.



وجلسات التداول للأيام (20) و(23) و(24) نيسان 2023 لمصادفتها عطلة عيد الفطر المبارك.

وبلغ عدد الشركات المتداولة أسهمها (68) شركة مساهمة، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة في السوق (88) مليار سهم، وبلغت قيمة الأسهم المتداولة أكثر من (49) مليار دينار.

أما عدد الصفقات المنفذة فبلغ (8633) صفقة، فيما اقفل مؤشر أسعار الأسهم المتداولة ISX60 في اول جلسة من شهر نيسان على 638.710 نقطة وفي اخر جلسة من شهر نيسان على 695.960 نقطة.

وكان المؤشر قد اقفل في اخر جلسة من شهر اذار على 641.460 نقطة وبذلك حقق المؤشر ISX60 ارتفاع نسبته 9% في شهر نيسان عن بدايته وحقق ارتفاع نسبته 8.5% مقارنة مع اقفاله في شهر اذار.

يستمر سوق العراق للأوراق المالية بتنظيم جلسات التداول وفق اللائحة التنظيمية للتداول التوقيتات الاتية باستخدام الأنظمة الالكترونية:

• الفترة التمهيدية فترة ادخال الأوامر Pre- Open 9:30 – 10:00

• جلسة التداول – الافتتاح والتداول والاغلاق 10:00 – 1:00

• جلسة الصفقات الكبيرة والامر المتقابل 1:00 – 1:30

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بورصة العراق.. مؤشرات التداول بالشركات المساهمة ترتفع 8% في نيسان) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بورصة العراق.. مؤشرات التداول بالشركات المساهمة ترتفع 8% في نيسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).