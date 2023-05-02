وزير العمل: إعادة 50 ألف راتب محجوب



وزير العمل: إعادة 50 ألف راتب محجوب
2023/05/02 | 16:38 - المصدر: وكالة النبأ
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