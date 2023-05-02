2023/05/02 | 16:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 4 متهمين بمحاولة قتل احد الأشخاص في بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 4 متهمين بمحاولة قتل احد الأشخاص في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).