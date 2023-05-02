نحو 1.5 مليار دينار.. أرباح

2023/05/02 | 16:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

كشفت (بغداد اليوم)، اليوم الثلاثاء، عن اسعار اعمدة التهوية لمشاريع مجاري محافظة البصرة التي احيلت وفق نظام الاحالة المباشرة دون إعلان ومنافسة.

وبحسب وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم)، فأن "سعر العمود بلغ مليوني واربعمئة ألف دينار عراقي، وهو مجرد عمود بلاستيكي لا يتجاوز طوله الـ 3 أمتار".

من جهتهم، أكد مختصون أن "السعر الحقيقي لعمود التهوية هو 75 الف دينار عراقي ولو تم اضيف له اجور العمل والقاعدة الكونكريتية فان سعره لا يتجاوز الـ 400 الف دينار وفق اعلى واقصى الأسعار في الاسواق".

وأجرى فريق التقصي في (بغداد اليوم) عملية حسابية تبيّن من خلالها أن "قيمة الهدر للمال العام في هذه العملية بلغت 1.421.400 مليار دينار".

في التفاصيل، أوضح فريق التقصي أن "تكلفة العامود الواحد في الاسوق المحلية يبلغ من 50-100 ألف دينار، فيما تتطلب العملية عمال عدد (2) تبلغ قيمة اجورهم (50) ألف دينار، وتبلغ تكلفة رفع الأنقاض 50-100 ألف دينار"، مبينا أن "العملية الحسابية تشير الى أن تكلفة نصب العمود الواحد مضاف إليها أجور الضريبة والاعلان والفوائد تبلغ 312.500 دينار".

من خلال هذه العملية الحسابية فأن تكلفة نصب 689 بحسب التندر تبلغ 232.193.000 مليون دينار، في حال اكتملت جميع اركان عملية نصب العمود"، في حين اشارت الوثيقة الى فقرة إعادة الموقع الى ما كان عليه قبل العمل من صب وتبليط "إن وجد"، في حين أن نصب الاعمدة على الأرصفة لا تتطلب تبليط، وهذا بدوره يقلل من النفقات المذكورة أعلاه.

ومن خلال العملية الحسابية التي اجراها فريق التقصي، فقد تم التوصل الى أن "عملية نصب الاعمدة وفق هذا التندر تبلغ 232.193.000 مليون دينار"، في حين ذكرت الوثيقة أن "المبلغ (1.653.600.000) مليار دينار، وهذا يؤكد وجود هدر للمال العام بفقرة واحدة من العقد بقيمة (1.421.400.000) مليار دينار".

وفي وقت سابق، كشفت وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم)، عن أسعار تخطيط الشوارع في مشاريع محافظة البصرة التي أحيلت بعد عام 2019.

وأوضحت الوثيقة أن "تكلفة صبغ المتر الواحد للرصيف وتخطيط الشوارع بعد تبليطها في قضاء القرنة، يبلغ 44 ألف دينار".

وأشارت الى أن "التكلفة الكلية للمشروع بلغت ثلاثة مليارات وتسعة وعشرون مليونا وثلاث مائة وخمسة وعشرون ألف دينار".

يحدث هذا فيما يبلغ معدل السعر المتعارف للمتر الواحد لصبغ الرصيف 29 ألف دينار.

وفي وقت سابق، كشفت (بغداد اليوم) عن أسعار التبليط في محافظة البصرة وجداول الكميات (التنادر) ووضعتها أمام الرأي العام.

وبحسب وثائق حصلت عليها (بغداد اليوم)، تكشف فيها عن كيفية تسعير المتر المربع لمادة التبليط الذي تجاوز ثلاثة اضعاف سعره الحقيقي بأعلى الحالات.

وتبين الوثائق ان عملية قلع الطبقة القديمة من التبليط بأكثر من 4 آلاف للمتر المربع الواحد، وايضاً استحداث فقرة وهي تجهيز اليات التبليط !! بعشرة آلاف دينار للمتر المربع الواحد.

وبشأن عملية قلع الطبقة الترابية، تكشف الوثائق أن كلفتها بلغت أكثر من 18 ألف دينار لنصف المتر المربع الواحد، وهذا الامر استمر لحين الوصول إلى مرحلة التبليط وهي 14 ألف دينار للمتر المربع الواحد.

ومن الجدير بالذكر، ان الوثائق هي جزء من مشروع متكامل وليس مشروع محال لوحده، حيث ان عملية قلع الشارع ونصب المجاري وقلع التربة هي فقرات مدفوعة الثمن وتكرارها في نفس التندر يعني إعطاء أجور مضاعفة لذات الفقرة.

ولا يمكن إنشاء شبكات مجاري وشبكات مطرية دون قلع الشوارع، وبالتالي فإن ذكر ذات الفقرة في نفس التندر مع فقرة التبليط في مشروع مجاري القرنة يعني اعطاء اجور مالية متتالية ولنفس الفقرة.

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