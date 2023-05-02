حقوق الإنسان النيابية تعد قطع الأشجار

2023/05/02 | 16:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية النائب ارشد الصالحي، اليوم الثلاثاء، أن محافظة كركوك تحولت الى ساحة للمستثمرين الغرباء و المقاولين الغير معروفين يستغلون الاستثمار للاستحواذ على الاراضي.

وقال الصالحي في بيان إن "الاستثمار في كركوك، اصبح وسيلة لتدمير وتشويه وتحريف تاريخ المدينة، وإن قطع الأشجار بحجة الاستثمار تعد جريمة بحق كركوك واهلها".

وعبر الصالحي عن رفضه للحملة التي قامت بها ادارة المحافظة، وقائمقامية وبلدية كركوك من قطع الاشجار وتجريف مساحات خضراء في حي سكني بمركز المدينة، بحجة الاستثمار، داعياً الجهات القضائية وهيئة النزاهة الى التحقيق في ملف منح عقود وإجازات الاستثمار الذي يشوبه الكثير من الفساد والتزوير.

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