برئاسة الاعرجي مجلس وكلاء الأمن الوطني يعقد جلسته ويصدر عدة قرارات

2023/05/02 | 16:39 - المصدر: السومرية نيوز

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عقد مجلس وكلاء الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، الجلسة التاسعة لعام 2023، برئاسة مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، واصدر عدة قرارات.

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