2023/05/02 | 16:40 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: xsZ7Gx_gFdU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. افتتاح مهرجان بابل للثقافات والفنون العالمية بنسخته العاشرة بمشاركة محلية و دولية واسعة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. افتتاح مهرجان بابل للثقافات والفنون العالمية بنسخته العاشرة بمشاركة محلية و دولية واسعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).