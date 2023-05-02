2023/05/02 | 16:45 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: UugYjFDVAKs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. توقف صادرات النفط من إقليم كردستان يفاقم العجز في الموازنة د. عبد الرحمن المشهداني - خبير اقتصادي) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. توقف صادرات النفط من إقليم كردستان يفاقم العجز في الموازنة د. عبد الرحمن المشهداني - خبير اقتصادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).