الفلاحون العراقيون يواجهون نقص المياه بطرق ري أكثر حداثة

2023/05/02 | 16:55 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 2 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: افاد تقرير، نشرته صحيفة (مينا) باللغة الانكليزية ان الفلاحين العراقيين...

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