خضر عدنان.. الجيش الإسرائيلي: 22 صاروخا أُطلقت من غزة

2023/05/02 | 16:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الجيش الإسرائيلي إن ما لا يقل عن 22 صاروخًا أُطلقت من غزة باتجاه إسرائيل، أربعة منها تم اعتراضها من قبل منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية، فيما سقط 16 في مناطق مفتوحة.

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