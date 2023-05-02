ترشح الغانم للبرلمان.. هل تعود الكويت لأزمتها السياسية المتكررة؟

2023/05/02 | 17:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقب فترة وجيزة من الإعلان الرسمي عن حل البرلمان في الكويت، أعلن رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، عن ترشحه مجددا للانتخابات النيابية في خطوة قد تنذر باستمرار الأزمة السياسية التي تعيشها الدولة الخليجية.

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