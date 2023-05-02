محمد شياع المداهنة والدهان وما يبقى في الميزان

2023/05/02 | 17:35 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:علي الصراف لو لم يكن العراق وقع ضحية ميليشيات وحرامية بعد غزوه في العام 2003، لكن بالوسع القول إن “التغيير” يمكن أن يعيد صياغة العراق ونظامه السياسي وشعبه.ولكن الإناء...أكمل القراءة ←

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