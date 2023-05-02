قيادي في الإطار: ثلاث حقائب سيشملها التغيير الوزاري الأول وستطرح الأسماء قريب

2023/05/02 | 17:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قال القيادي في الاطار التنسيقي، تركي العتبي، الثلاثاء، بان ثلاث حقائب وزارية سيشملها التغيير الأول لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وذكر العتبي لـ(بغداد اليوم)، ان :"نتائج التقييم لكابينة حكومة السوداني، اكتمل وهي رهن المراجعة الشاملة وفق المعلومات".

واضاف، ان "السوداني سيشمل في تغييره الأول ثلاث حقائب ثم تليها تغيرات اخرى" مرجحا "تقديم السوداني رؤية شاملة عن أول تغيير وزاري في الحكومة في اجتماع الاطار التنسيقي المقبل".

واشار الى انه "حتى اللحظة لم تعبر أي قوى سياسية عن معارضتها لأي تغيير محتمل في حكومة السوداني لانها ترصد بالفعل اهمية التغيير من اجل تطبيق البرنامج الحكومي المتفق عليه وان يكون التغيير وفق مبادى شفافة وواضحة من خلال التقييم".

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أعلن في 26 من نيسان الماضي عزمَه إجراء تعديل وزاري، وتحدى قادة القوى السياسية التي دعمته في تشكيل حكومته قبل نحو 6 أشهر، بقوله إنَّه "لن يجامل ومن يريد أن يرفض فليرفض" أياً منهم.

وكان السوداني أعلن بعد تشكيل حكومته أنَّه قرَّر منح الكوادر الوسطى والعليا في حكومته (مديرون عامون ومحافظون ووزراء) مدداً للتقييم، لكن الكتل السياسية اختارت تجاهل ذلك، برغم أنَّ السوداني اضطر لتكراره أكثر من مرة.

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