شاهد بالفيديو.. آخر مستجدات جلسة البرلمان العراقي .. وسبب خلوها من الموازنة والعفو العام؟

2023/05/02 | 17:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: sj1HIx_Dqrc

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