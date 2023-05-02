تحذيرات من أزمة عقارية طاحنة بأمريكا.. وسوق العقارات بالمملكة يشهد تحولات مذهلة

2023/05/02 | 17:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

يعتقد المؤسس المشارك ونائب رئيس مجلس إدارة شركة "بيركشاير هاثاواي"، الملياردير الأمريكي الشهير، تشارلي مونغر، أن سوق العقارات التجارية في الولايات المتحدة سيواجه مشاكل عميقة.

وعلى الجانب الآخر، قالت شركة جونز لانغ لاسال آي بي إنك "جي إل إل"، إن سوق العقارات في المملكة العربية السعودية شهد زخمًا إيجابيًا الفترة الأخيرة، حيث ارتفعت إيجارات المكاتب بنسبة 19% بالربع الأول.

قال مونغر، صديق وارن بافيت، إن البنوك الأميركية مليئة "بالقروض المعدومة" التي ستكون معرضة للخطر مع "حلول الأوقات العصيبة" وانخفاض أسعار العقارات.

وأضاف: "الوضع ليس بنفس السوء الذي كان عليه في عام 2008، ولكن المشاكل المصرفية تحدث مثلما تحدث في أي مكان آخر".

يأتي ذلك بالتزامن مع انهيار بنك "فيرست ريبابليك" واستحواذ بنك "جي بي مورغان (NYSE:JPM)" على كافة أصوله.

ومنذ فشل بنك "سيليكون فالي" في مارس، تحول الاهتمام إلى "فيرست ريبابليك" باعتبارها الحلقة الأضعف في النظام المصرفي الأميركي.



وهبطت أسهم البنك بنسبة 99% الفترة الماضية ثم انهارت أكثر في الأسبوع الماضي بعد أن كشف المصرف عن مدى خطورة وضعه.

وقال مونغر: "الكثير من العقارات لم يعد جيداً بعد الآن".



"لدينا الكثير من مباني المكاتب المضطربة، والكثير من مراكز التسوق المتعثرة، والكثير من العقارات الأخرى المضطربة.



هناك الكثير من الألم في هذه المنطقة".

كشف تقرير عالمي، عن وجود تحول هيكلي في سوق العقارات في المملكة العربية السعودية، إذ زاد الطلب على الشقق مقارنةً بالفلل، حيث ارتفعت أسعار البيع بواقع 6% في الرياض و17% في جدة مقارنةً بالعام الماضي.



وخلال نفس الفترة، ارتفعت إيجارات الشقق بمعدل 4% في الرياض و13% في جدة، وذلك بحسب “جيه إل إل”.

وقالت شركة جونز لانغ لاسال آي بي إنك "جي إل إل"، إن سوق العقارات في المملكة العربية السعودية شهد تسليم 50 ألف متر مربع من المساحات المكتبية في مدينتي الرياض وجدة بالربع الأول من عام 2023، مما ساعد في رفع إجمالي المخزون الحالي إلى نحو 4.9 مليون متر مربع في العاصمة الرياض، و1.2 مليون متر مربع في جدة.

وأضافت "جي إل إل"، في تقريرها الصادر تحت عنوان أداء سوق العقارات بالمملكة الربع الأول 2023، أنه من المتوقع أن يستقبل السوق 61 ألف متر مربع و583 ألف متر مربع أخرى من المساحات المكتبية خلال الفترة المتبقية من عام 2023 في جدة والرياض على الترتيب.

ولفتت "جي إل إل"، إلى أنه خلال الربع الأول من عام 2023 ارتفع متوسط إيجارات "المكاتب" في الرياض للمساحات من الفئة "أ" بنسبة 19% على أساس سنوي، ليصل إلى 1764 ريالا سعوديا للمتر المربع سنويا خلال نفس الفترة.

وتابعت: "وبشكل عام فإن الطلب على مستوى السوق تقوده الشركات المحلية والشركات العائلية التي تنتقل إلى مناطق جديدة باتجاه الشمال والغرب، وفقا لذلك استقر متوسط الشواغر على مستوى المدينة عند 8% خلال الربع الأول من عام 2023".

ونوهت "جي إل إل"، بأنه من المتوقع أن يحافظ سوق المساحات المكتبية في السعودية على زخمه الإيجابي، وفي ظل سعي الرياض لترسيخ مكانتها كمركز تجاري إقليمي، فإنها تتوقع المزيد من الجهود نحو تحسين البنية التحتية للعاصمة بشكل جوهري لتلبية الإقبال المتزايد.

وأشار التقرير إلى إطلاق المملكة ناقلاً وطنياً جديداً، والمتمثل في شركة طيران الرياض، التي تتماشى مع طموحها في أن تصبح بوابة إلى العالم ووجهة عالمية للنقل والتجارة والسياحة، حيث استحدثت تقديم خدمة تأشيرة عبور للركاب في محطات التوقف خلال السفر.



وعليه، يخطط أغلب المشغلين العاملين بالفعل في المملكة لتوسيع أنشطتهم وزيادة حجم الغرف ضمن محافظهم الاستثمارية.



ومن ناحية أخرى، يسعى مالكو مشاريع الضيافة لجذب مشغلين من العلامات التجارية الجديدة.





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