دول أوروبية مهددة بالحرمان من متابعة مونديال السيدات لهذا السبب.. ورئيس الفيفا غاضب

2023/05/02 | 17:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إن بعض الدول الأوروبية مهددة بالحرمان من متابعة بطولة كأس العالم للسيدات 2023، نظراً لعدم تقديم وسائل الإعلام عروض مناسبة للحصول على حقوق البث.

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