مشاكل الطابو الزراعي – رنا صميدع الزيادي

2023/05/02 | 17:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رنا عبد الحليم صميدع الزيادي اجتاحت مؤخرا ظاهرة تحويل الاراضي الزراعية الى مناطق سكنية، واغلب محيط المدن في المحافظات العراقية نظرا للتزايد السكاني للعراق وحلا لمشاكل السكن .ورغم صدور قرارات وآلية عمل الا ان المواطن هو الضحية فتقاعس الدولة العراقية بفرض اجراءات مشددة على مالكي الارض قبل تحويلها لمناطق سكنية وتوزيعها احدث ثغرة مكنت الكثيرين […]

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