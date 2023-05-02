مشاكل الطابو الزراعي – رنا صميدع الزيادي



مشاكل الطابو الزراعي – رنا صميدع الزيادي
2023/05/02 | 17:51 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رنا عبد الحليم صميدع الزيادي اجتاحت مؤخرا ظاهرة تحويل الاراضي الزراعية الى مناطق سكنية، واغلب محيط المدن في المحافظات العراقية نظرا للتزايد السكاني للعراق وحلا لمشاكل السكن .

ورغم صدور قرارات وآلية عمل الا ان المواطن هو الضحية فتقاعس الدولة العراقية بفرض اجراءات مشددة على مالكي الارض قبل تحويلها لمناطق سكنية وتوزيعها احدث ثغرة مكنت الكثيرين […]

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