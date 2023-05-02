2023/05/02 | 17:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رفع مجلس النواب ، جلسته التي عدت اليوم الثلاثاء، الى يوم الخميس المُقبل.

وقال مصدر برلماني في حديث صحفي ان “مجلس النواب يرفع جلسته الى يوم الخميس المُقبل”.

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي افتتح، اليوم الثلاثاء، أعـمـال الجلســـــة رقم (٢٢) من السنـة التشريعية الثانية/ الفصـــل التشريعـــي الاول بحضور 208 نائبا.

التالي

منذ 14 دقيقة

مجلس النواب يُنهي تقرير ومناقشة مشروع قانون جهاز الأمن الوطني العراقي

منذ 42 دقيقة

مخرجات اجتماع اللجنة المالية مع رؤساء اللجان النيابية

منذ 58 دقيقة

البرلمان يُنهي مناقشة التعديل الثاني لقانون وزارة العمل

منذ ساعتين

البرلمان يُنهي مناقشة مشروع قانون انضمام العراق إلى النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للامن الغذائي

منذ ساعتين

البرلمان يؤجل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الناجيات الايزيديات

منذ ساعتين

البرلمان يصوت على مشروع قانون تعديل أمر خاص بتمليك قطع الأراضي السكنية لمنتسبي شركة مصافي الوسط

منذ ساعتين

مجلس النواب يعقد جلسته برئاسة الحلبوسي

منذ 3 ساعات

مجلس الوزراء يعقد جلسته برئاسة السوداني

منذ 3 ساعات

السوداني: أمام العراق وإيطاليا فرص كبيرة للتعاون بعدة مجالات

منذ 3 ساعات

المندلاوي وبارزاني يتفقان على تعزيز آليات التنسيق والحوار بين المركز والإقليم بما يخدم مصلحة الشعب

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب يرفع جلسته الى يوم الخميس المُقبل) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب يرفع جلسته الى يوم الخميس المُقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).