الدنمارك تعتزم تقليص وجودها العسكري في العراق

2023/05/02 | 17:55 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 2 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أكد وزير الدفاع الدنماركي ترويلس لوند بولسن، ان بلاده تعتزم...

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