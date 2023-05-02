2023/05/02 | 18:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر مستجدات جلسة البرلمان العراقي ..وسبب خلوها من الموازنة والعفو العام؟

هناك تفاصيل اخرى بخصوص آخر مستجدات جلسة البرلمان العراقي ..



وسبب خلوها من الموازنة والعفو العام؟ قناة التغيير الفضائية.

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