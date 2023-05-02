رئاسة البرلمان تتسلم طلبًا نيابيًا لاستجواب وزير التربية في تهم فساد

2023/05/02 | 18:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت رئاسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، عن تسلمها طلبًا نيابيًا لاستجواب وزير التربية في تهم فساد.وذكر بيان لرئاسة المجلس، ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “رئيس مجلس النواب تسلَّم طلباً مقدماً من النائب أكرم العساف وبتأييد 116 نائباً لاستجواب وزير التربية إبراهيم نامس ياسين؛ لارتكابه مخالفات مالية وإدارية وهدراً بالمال العام”.

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