الميناء يعود الى الدوري الممتاز عبر بوابة المصافي

2023/05/02 | 18:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد ابتعاده موسم واحد عن الدوري

العراقي الممتاز، عاد فريق نادي

الميناء "السفانة" اليوم مجدداً لدوري

الكبار بعد حسم تأهله بتحقيقه الفوز على

مضيفه فريق نادي المصافي بنتيجة 3-0، جرت

المباراة في الساعة ال

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