2023/05/02 | 18:35 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Z6HRN7MIhMI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البصرة.. اتحاد نقابات العمال ينظم وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين أوضاع الكادحين) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. البصرة.. اتحاد نقابات العمال ينظم وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين أوضاع الكادحين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).