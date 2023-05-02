قتل إرهابيين اثنين وتحرير مختطف غرب الأنبار

2023/05/02 | 18:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تمكنت الوية من الحشد الشعبي والقوات الامنية، اليوم الثلاثاء، من قتل اثنين من عناصر "داعش" وتحرير مختطف خلال عملية امنية نوعية في محافظة الانبار.

وقال قائد عمليات الحشد في محافظة الأنبار، قاسم مصلح، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "خلال عملية نوعية تمكن ابطال لواء (57) وبإسناد لواء (18) عمليات الانبار للحشد والجيش العراقي باشتراك طيران الجيش والقوة الجوية والاستخبارات العسكرية من قتل اثنين من عناصر "داعش" وتحرير مختطف في منطقة الكعرة شرق عكاشات".

واضاف البيان، ان "العملية حققت نتائجها".

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