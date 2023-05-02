رسمياً.. الميناء يعود الى الدوري الممتاز في الموسم المقبل

2023/05/02 | 18:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نجح فريق الميناء لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، من حجز مقعده في الدوري العراقي الممتاز، بعد فوزه على ضيفه فريق المصافي 3-0.

وبالرغم من تحقيق منافس الميناء، فريق نادي ديالى الفوز على ضيفه الناصرية في المباراة التي جرت اليوم على ملعب ديالى في نفس التوقيت عند الرابعة عصراً بنتيجة 3-1، إلا أن نقاط الميناء كانت كفيلة باحتلاله المركز الأول في المجموعة الثانية لفرق الدرجة الاولى، إذ جمع الميناء 46 نقطة ، بينما جمع ديالى 45 نقطة في ختام منافسات دوري الدرجة الاولى لكرة القدم للمجموعة الثانية. وبات فريق الميناء، أحد فرق الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم في الموسم المقبل بعد أن هبط في الموسم الماضي إلى دوري الدرجة الاولى.

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