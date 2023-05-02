"الأرق الدائم" وخطر الموت.. كيف نواجه "مشكلة العصر"؟

2023/05/02 | 18:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلطت الوفاة المفاجأة للفنان المصري مصطفى درويش الضوء على المشاكل الصحية التي يمكن أن يسببها الأرق وقلة النوم، والتي تهدد صحة ونوعية الحياة وباتت تعد أحد "أكبر أزمات العصر الحديث" في العالم.

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