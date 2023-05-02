بلاسخارت لوزير البيئة: سنحيط مجلس الامن الدولي بجدية الحكومة العراقية في مواجهة اثار التغيرات المناخية ومخاطرها على الامن القومي والغذائي

2023/05/02 | 18:40 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة البيئة اليوم عن تفعيل اواصر العمل المشترك مع بعثة الامم المتحدة في العراق فيما يخص القضايا البيئية وخصوصا موضوع التغيرات المناخية.جاء ذلك خلال استقبال وزير البيئة المهندس نزار ئاميدي للسيدة جينين بلاسخارت الممثلة الخاصة للامين العام للامم … Readmore

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