2023/05/02 | 18:41 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 2 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: كتب سيد محمد السعبري..رسالة إلى وزير الدفاع ثابت محمد...

ظهرت المقالة رسالة الى وزير الدفاع: لماذا اضعاف سلسلة المراجعين ويجب إعادة النظر بالمستشارين أولاً على المسلة.

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