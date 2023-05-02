علماء يبتكرون يدا روبوتية تضاهي نظيرتها البشرية

2023/05/02 | 18:41 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 2 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: ابتكر باحثون من جامعة كولومبيا الأمريكية يدا روبوتية رائدة تدمج...

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