المالية النيابية: موازنة 2023 ضخمة ولايمكن تحديد سقف زمني لاقرارها

2023/05/02 | 18:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اوضحت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، انه لايمكن تحديد موعد زمني لاقرار مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2023، لافتة الى ان الميزانية فيها تفاصيل كثيرة جدآ

وقال يوسف الكلابي عضو اللجنة المالية النيابية في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” انه “لايمكن تحديد موعد زمني دقيق لاقرار قانون الموازنة، واللجنة تعمل باقصى ما يمكن وان الميزانية ضخمة وفيها تفاصيل مالية كثيرة جداً”.

واضاف، ان “اجتماعات اللجنة المالية تستمر حتى ساعات متاخرة من الليل وان ما تقوم به جهود جبارة”.

وكان مجلس النواب قد تسلّم، منتصف الشهر الماضي، مشروع قانون موازنة العام الحالي وعامي 2024 و2025، من قبل مجلس الوزراء، وبلغت قيمة كل موازنة قرابة 200 تريليون دينار (151 مليار دولار)، وهي الأعلى في تاريخ البلد.

وقد مضى عام 2022 دون إقرار موازنة للبلد، بسبب الأزمة السياسية، وكانت حكومة تصريف الأعمال السابقة قد حاولت إرسال موازنة، لكن منعت بقرار من المحكمة الاتحادية.

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