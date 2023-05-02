2023/05/02 | 19:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة خارجية جنوب السودان، اليوم الثلاثاء، عن توصل طرفي النزاع في السودان، بقيادة عبد الفتاح البرهان، ومحمد حمدان دقلو، من حيث المبدأ، على هدنة لمدة سبعة أيام في الفترة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجيش السوداني والدعم السريع يتفقان على هدنة لمدة أسبوع المركز الخبري الوطني.

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