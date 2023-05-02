2023/05/02 | 19:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت هيئة المنافذ الحدودية ، اليوم الثلاثاء، عن ضبط 367 بطاقة فيزا كارت بحوزة ثلاثة مسافرين عراقيين بمنفذ مطار النجف الاشرف.وذكرت الهيئة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/ ان” […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بحوزة 3 مسافرين..



المنافذ تضبط 367 فيزا كارت بمنفذ مطار النجف المركز الخبري الوطني.

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