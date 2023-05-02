أبوظبي تستضيف مباراتين ضمن دوري السلة الامريكي

2023/05/02 | 19:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- © AFP التقى أتلانتا وميلووكي في قاعة الاتحاد أرينا في أبوظبي في تشرين الأول/أكتوبر الماضي دبي (أ ف ب) – تستضيف العاصمة الاماراتية أبوظبي للعام الثاني توالياً مباراتين تمهيديتين في الموسم الجديد لدوري كرة السلة الاميركي للمحترفين (أن بي ايه)، تجمعان مينيسوتا تمبروولفز ودالاس مافريكس في قاعة الاتحاد أرينا بجزيرة ياس في 5 و7 تشرين […]

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