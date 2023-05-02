في الأنبار.. تحرير مختطف وقتل

2023/05/02 | 19:24 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت عمليات الأنبار للحشد الشعبي، الأربعاء، عن تحرير مختطف وقتل "داعشيين" بعملية أمنية غرب المحافظة.

وقال نائب قائد عمليات الأنبار للحشد احمد نصر الله في بيان، إنه "بعملية نوعية تمكن ابطال لواء (57) وباسناد لواء (18) عمليات الانبار للحشد وباشتراك طيران الجيش والقوة الجوية والاستخبارات تمكنوا من خلالها من قتل داعشيين اثنين وتحرير مختطف في منطقة الكعرة شرق عكاشات".

واضاف نصر الله أن "العملية جاءت بنتائج جيدة وهي حرق عجلة للعدو وقتل اثنين منهم والاهم من ذلك تحرير مختطف من اهالي الانبار".

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