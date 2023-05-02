2023/05/02 | 19:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل بداية كل شهر، ومنذ مدة طويلة، يقرأ

العراقيون عناوين أخبار عن قائمة

تسعيرات لأمبير المولدات الأهلية،

تصدرها الحكومة، لكنّها تبقى عناوين

فحسب، فتطبيقها يحتاج إلى تجاوز مشكلات

عدة، أبرزها، حصص الوقود

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مولدات الكهرباء في بغداد.. تسعيرات متضاربة تحكمها "الرشى") نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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