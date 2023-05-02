تعليق جديد من الاطار التنسيقي بشأن التعديل الوزاري المرتقب من قبل السوداني

2023/05/02 | 19:29 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحديث عن وجود نية لتغيير (10) وزراء.

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