مجلس الوزراء يصوّت على إقالة الوجبة الأولى من المدراء العامين - عاجل

2023/05/02 | 19:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر مطلع، بأن مجلس الوزراء، صوّت في جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء، على إقالة الوجبة الأولى من المدراء العامين..



يتبع

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