البصرة بديلاً عن تركيا لتصدير نفط الإقليم

2023/05/02 | 19:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفاء كريم، الثلاثاء، عن خطة بديلة حال استمرار وقف تصدير النفط الى تركيا.

وقال كريم لـ(بغداد اليوم)، إنه "في حال استمرار توقف تصدير النفط الخام الى تركيا فأن هناك خطة بديلة تتمثل في استخدام نفط الاقليم بالمشتقات النفطية".

وأضاف ان "شركة تصدير النفط الوطنية (سومو) لديها اكثر من خيار لتعويض الخسارة المالية التي تصل الى حوالي مليار دولار شهريا من بينها ارسال نفط الاقليم الى البصرة".

يشار الى انه ما يزال استئناف تصدير نفط كردستان إلى تركيا يواجه عددًا من التعقيدات في ظل عدم التوصل إلى تسوية مُرضية بين الجانبين العراقي والتركي حول عدد من النقاط.

وعلى الرغم من تأكيد وزير النفط حيان عبدالغني استئناف عمليات تصدير الخام من إقليم كردستان في غضون أيام، فإن خبراء قد كشفوا أن الاتفاق ما يزال يواجه عددًا من العقبات، مما يرجّح عدم عودة التصدير في المستقبل القريب.

وكانت تركيا قد أوقفت شحن تدفقات النفط من كركوك إلى ميناء جيهان في 25 مارس/آذار، بعد قرار تحكيم دولي ألزمها بدفع تعويضات إلى بغداد؛ لانتهاكها اتفاق خط أنابيب عام 1973 بالسماح بتصدير نفط حكومة إقليم كردستان دون موافقة بغداد بين عامي 2014 و2018.

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