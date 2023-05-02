"من حيث المبدأ".. إعلان من "الجنوب" عن هدنة لـ7 أيام في السودان

2023/05/02 | 19:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن جنوب السودان، الثلاثاء، اتفاق الطرفين المتناحرين في السودان على وقف لإطلاق النار من حيث المبدأ لمدة سبعة أيام اعتبارا من بعد غد الخميس.

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